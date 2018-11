Operação policial prende 126 na região de Bauru-SP

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), 529 policiais em 198 viaturas cumpriram 195 mandados de busca e apreensão nas cidades da região. Ao todo, foram lavrados 12 autos de prisão em flagrante e elaborados 115 boletins de ocorrência e termos circunstanciados. Dos 126 detidos, 49 foram presos por meio de mandado criminal e 62 administrativos. Os policiais autuaram 15 pessoas em flagrante.

Entre os alvos da Operação Tiradentes - denominação que busca homenagear o patrono da Polícia Civil - estavam os desmanches de veículos, para combater o comércio ilegal de peças na região. "A importância da operação está no combate aos índices criminais, inclusive no furto e roubo de veículos", explica o delegado Licurgo Nunes Costa, diretor do Deinter 4.

Dos 31 desmanches vistoriados, dois foram lacrados. Várias peças, como câmbios automotivos e tanques de motocicletas, além 21 veículos, foram apreendidos. No que se refere ao combate à pirataria, foram encontrados mais de 8 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, além de 5.480 CDs e DVDs. Também foram apreendidas cinco armas de fogo.