Operação policial termina com 190 presos em MT

As prisões são resultado da operação "Agosto", deflagrada nos municípios da circunscrição das doze regionais do interior. Mais de 70% dos presos estão relacionados com o tráfico de drogas e crimes de roubo e estelionato. Pessoas envolvidas no favorecimento da prostituição, exploração sexual de crianças e adolescentes, violência doméstica, crimes ambientais, pirataria, jogo do bicho, receptação de veículos e porte de arma de fogo também foram presas.

Na operação também foram apreendidas 32 armas de fogo, 13 veículos, 21 motocicletas, dois caminhões, três tratores, um barco, 3,566 quilos de drogas, três motosserras, além vários produtos eletroeletrônicos, 38 garrafas de whisky contrabandeadas, R$ 9.605 mil, entre outros.

Na Regional de Rondonópolis, 42 pessoas foram presas e 43 mil litros de combustível desviados de uma empresa foram recuperados. Além disso, 12.450 quilos de fertilizantes e 13.420 de farelo de soja furtados na cidade foram localizados.

As demais prisões ocorreram em Porto Alegre do Norte (25), Tangará da Serra (20), Alto Araguaia (11), Barra do Garças (14), Alta Floresta (13), Água Boa (13), Cáceres (13), Diamantino (15), Pontes e Lacerda (8), Juína (3) e Sinop (13). Participaram da operação 425 policiais, entre delegados, investigadores e escrivães.