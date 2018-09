Operação policial termina com 242 presos em Goiás A Polícia Civil de Goiás prendeu 242 pessoas que tinha mandados de prisão em aberto pela prática de crimes de homicídio e tentativa de homicídio durante uma operação que teve início há mais de 30 dias. A ação contou com a participação de policiais de todas as 14 regionais do Estado.