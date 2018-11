Operação prende 13 policiais militares no Rio Uma operação da Polícia Civil do Rio prendeu 13 policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar de Alcântara, em São Gonçalo (Região Metropolitana), entre eles o comandante da unidade, o tenente-coronel Djalma Beltrami, que ficou conhecido no País por sua atuação como árbitro de futebol. De acordo com as primeiras informações, os policiais venderiam armas para traficantes.