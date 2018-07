Operação prende 14 suspeitos de fraude no INSS em AL A Força-Tarefa Previdenciária prendeu hoje 14 pessoas suspeitas de participarem de duas quadrilhas que fraudavam benefícios previdenciários no município de Palmeira dos Índios e outras seis cidades do interior de Alagoas. A Operação Denário, do Ministério da Previdência Social, da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público (MP), também cumpriu 24 mandados de busca e apreensão, além de mandados de arresto e bloqueio de bens. Os presos foram indiciados nos crimes de formação de quadrilha, estelionato e uso de documentos falsos. As penas podem chegar a 13 anos de reclusão.