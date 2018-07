Operação prende 14 suspeitos no RJ, ES e BA A operação comandada pela Polícia Civil do Rio no combate a uma suposta quadrilha de estelionatários prendeu 14 suspeitos no Estado, além de Espírito Santo e Bahia até as 15 horas desta segunda-feira, 11. Apenas um mandado de prisão, contra um suspeito no Paraná, ainda estaria pendente. Dos 15 mandados, 11 foram executados no Rio.