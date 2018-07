Operação prende 16 por tráfico de drogas no interior de SP

Uma operação resultou nesta terça-feira, 17, na prisão de 16 pessoas por tráfico de drogas nas cidades de Bariri, Pederneiras e Jaú, no interior de São Paulo. A ação foi efetuada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MP), com o apoio das Polícias Civil e Militar. O Gaeco passou a apurar o esquema há seis meses. Segundo o MP, escutas autorizadas pela Justiça revelaram que Fábio Junior Barbaresco, suposto membro da facção Primeiro Comando da Capital (PCC), comandava o comércio de drogas de dentro da Penitenciária de Ribeirão Preto, e permitiram a identificação de membros do bando. Ao todo, desde o início das investigações, houve 32 prisões e a apreensão de 7,8 kg de crack, 16 de cocaína e 10,3 de maconha. O MP também obteve o bloqueio de 34 contas bancárias utilizadas no esquema. Agora, o ministério deverá analisar as novas informações colhidas para denunciar o bando à Justiça.