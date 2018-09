Operação prende 19 suspeitos de tráfico e homicídio Uma operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu 19 suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios nos bairros Restinga, na zona sul, e Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre, na manhã de hoje. Além de cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça, os 300 policiais civis e 30 militares que foram às ruas apreenderam cinco revólveres, uma pistola, munição, maconha, crack e celulares. A polícia acredita que 90% dos homicídios registrados recentemente nos dois bairros tenham relação com o tráfico de drogas.