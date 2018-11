Operação prende 33 por drogas e contrabando em SP

Os 33 passageiros de um ônibus que vinha de Foz do Iguaçu (PR) foram levados para a Delegacia da Polícia Federal de Sorocaba. Entre eles, pelo menos dez tinham nacionalidade paraguaia. Como não foi possível identificar quem transportava a droga, eles foram ouvidos e acabaram liberados. A polícia colheu impressões digitais do grupo para confrontar com as marcas deixadas na sacola. A maconha, prensada em tabletes, foi apreendida.

Durante a operação, 25 ônibus de linha e de turismo foram vistoriados. Entre os produtos apreendidos estão equipamentos, games, perfumes, óculos de sol e brinquedos avaliados em cerca de R$ 1 milhão.