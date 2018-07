Operação prende 8 por tráfico de drogas em 4 estados

SÃO PAULO - Ao menos oito pessoas foram presas nesta quarta-feira, 30, acusadas de integrar um organização criminosa que atua no tráfico de drogas na região de Fernandópolis, no interior de São Paulo, com ramificações em várias outras cidades de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Alguns veículos também foram apreendidos.

Cerca de 150 policiais federais estão cumprindo 24 mandados de prisão e 20 mandados de busca e apreensão, como parte da Operação Colheita. No Estado de São Paulo, os mandados estão sendo cumpridos em Fernandópolis, Guarani d''Oeste, Ouroeste, Populina, Estrela d''Oeste, Mira Estrela, Votuporanga, Bauru e na capital.

Em Mato Grosso do Sul, estão sendo cumpridos mandados em Batayporã, Deodápolis, Vicentina e Ponta Porã. No Mato Grosso, investigados estão sendo presos em Cáceres e Cuiabá. Mandados de prisão e de busca e apreensão também estão sendo cumpridos em Iturama, Minas Gerais.