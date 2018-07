Operação prende duas quadrilhas de assaltantes em SP Dez homens acusados de integrar duas quadrilhas de assaltantes foram presos na segunda-feira, durante operações feitas em conjunto entre a Polícia Militar (PM) e a Polícia Federal (PF) no interior de São Paulo. Entre os presos há um policial civil. Em São José do Rio Preto, a PM prendeu quatro homens, todos residentes em Campinas, no momento em que eles realizavam um roubo na casa de um empresário da cidade.