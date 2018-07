Operação prende grupo que desviava verba pública no RS Uma operação conjunta nesta quinta-feira da Delegacia Fazendária do Estado com a Delegacia de Polícia local prendeu 13 suspeitos de desvio de dinheiro público, direcionamento de licitações, peculato, fraude na requisição e pagamento de consultas médicas, entre outros crimes, em Crissiumal, município de 14 mil habitantes no noroeste do Rio Grande do Sul.