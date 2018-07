Operação prende líder de tráfico de Jacarepaguá

SÃO PAULO - Seis pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira, 30, durante uma operação da Polícia Civil na comunidade da Covanca, em Jacarepaquá zona oeste do Rio. Entre os presos está um homem apontado como o líder do tráfico de drogas da região, Aleksandro Rocha da Silva, conhecido como "Sam da Caíco". A polícia apreendeu também armas e entorpecentes.

Policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) cumprem 22 mandados de prisão contra traficantes na comunidade. As investigações tiveram início há cerca de seis meses, após os traficantes terem sido expulsos da Covanca por milicianos que agem na região.

As investigações apontaram que os traficantes estavam escondidos na Comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio, de onde comandavam invasões para tentar retomar a Comunidade da Covanca.

Aleksandro da Silva era procurado há cerca de oito anos pela polícia. Contra ele existem 15 mandados de prisão por diversos crimes, entre eles homicídio, roubo e tráfico de drogas.