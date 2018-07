Operação prende mais de 130 em 52 cidades paulistas Mais de 130 pessoas em 52 cidades paulistas foram detidas na ontem pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter-9), com sede em Piracicaba, no interior do Estado, durante uma operação contra a criminalidade. A região tem uma população estimada em 2,8 milhões de habitantes.