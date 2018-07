Operação prende PMs suspeitos de receber propina no RJ A Corregedoria da Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro cumpre, desde a madrugada desta sexta-feira, 21 mandados de prisão contra policiais militares acusados de receber propina para não reprimir o tráfico de drogas na zona portuária da cidade e no Morro da Providência (centro do Rio). Foram presos 20 policiais e um outro PM está sendo procurado. As informações são da Agência Brasil.