Operação 'quebra-nozes' termina com 193 presos em SP A Polícia Civil prendeu 193 pessoas hoje na região de Campinas, no interior de São Paulo, durante a operação denominada "Quebra Nozes". Em uma das ocorrências, um supermercado do Jardim Eulina foi autuado por disponibilizar para a venda cerca de 800 quilos de produtos vencidos. O proprietário do local foi preso em flagrante e o estabelecimento lacrado pela Vigilância Sanitária. Uma fábrica clandestina de pneus também foi localizada. A polícia apreendeu 80 pneus e deteve o proprietário da fábrica.