Operação recolhe 75 pessoas de 'cracolândias' no Rio

De acordo com a Smas, a maior parte de jovens foi recolhida no Largo do Machado, na zona sul: dez crianças e adolescentes, "a maioria com fortes indícios de dependência química". A operação também foi realizada nos bairros Catete, Glória, Flamengo, Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon.

Os menores recolhidos que forem identificados com alto grau de dependência química serão encaminhados para a internação compulsória. Desde 31 de março, quando tiveram início as operações da Smas, foram recolhidas 1.779 pessoas: 1.462 adultos e 317 crianças e adolescentes.