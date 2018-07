Operação recolhe das ruas 46 usuários de droga no Rio A Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio (SMAS) recolheu 46 usuários de crack em uma operação na Favela do Jacarezinho, zona norte da cidade, hoje. Policiais militares participaram da ação. Os usuários de crack passarão por uma triagem em delegacias da região para verificar se têm algum antecedente criminal. Depois, os 40 adultos retirados das ruas serão levados para abrigos da prefeitura. Já os seis menores recolhidos serão encaminhados para a Central de Recepção Carioca, onde será avaliada a necessidade de internação compulsória.