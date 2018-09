Operação remove 19 edificações irregulares no DF A Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social do Distrito Federal removeu, ontem, 19 edificações feitas de lona e madeira por catadores de materiais recicláveis e moradores de rua. A ação ocorreu nas asas Norte e Sul e Guará. No primeiro ponto, a equipe removeu duas edificações no Setor de Postos e Motéis, localizado no Guará. Próximo à Colina da Universidade de Brasília, mais 14 edificações foram retiradas. Foram removidas ainda na Quadra 813, no Setor de Embaixadas Sul, duas edificações e uma outra no final da Avenida L3 Norte. O trabalho exigiu quatro caminhões para recolher todo o entulho.