Operação retira 76 pessoas de 'cracolândia', no Rio Uma operação para retirar moradores de rua da chamada "cracolândia" da favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, recolheu 76 pessoas na manhã de hoje: 60 adultos e 16 crianças e adolescentes. Esta foi a nona ação da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) em parceria com as Polícias Civil e Militar para o recolhimento de usuários de crack.