Operação robótica é usada em outras especialidades

Segundo o cirurgião Robinson Poffo, desde março do ano passado já foram feitas 12 cirurgias de troca de válvula cardíaca por meio do robô no Hospital Albert Einstein, todas com sucesso.

Agora, a ideia é fazer cirurgias de revascularização mais difíceis, com duas, três ou até quatro pontes de mamária e safena. "São cirurgias mais complexas porque as artérias são muito delicadas, têm de 1 mm a 2 mm. E é nesse ponto de delicadeza que o robô faz a diferença, já que a imagem é ampliada em 10 vezes."

A cirurgia robótica é considerada super segura e com mais vantagens para o paciente, que fica menos tempo internado.

Para evitar qualquer problema com o robô, um engenheiro acompanha toda a cirurgia dentro da sala - ele fica de prontidão, caso aconteça alguma intercorrência e o robô falhe. Nesses casos, os médicos tentam continuar o procedimento por videolaparoscopia e, em último caso, fazem a cirurgia tradicional, de peito aberto. /F.B.