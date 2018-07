Operação salva peixe com hérnia em aquário de Londres

Cirurgiões veterinários operaram com sucesso um peixe que sofria de hérnia no Aquário de Londres. A equipe havia identificado uma saliência no paru, conhecido como Carla, e verificaram que dias depois a hérnia havia rompido, deixando seus órgãos expostos. Carla foi anestesiada e retirada do aquário para ser operada pela cirurgiã Sue Thornton. Durante a cirurgia, que durou 30 minutos, o peixe conseguiu respirar por meio de um tubo que bombeava água pela boca até às brânquias. Quinze dias após a cirurgia, os pontos foram removidos e o peixe passa bem. Carla está exibição no Aquário de Londres há dez anos. O peixe é o único paru francês no local e herdou seu nome da primeira-dama francesa, Carla Bruni. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.