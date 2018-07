Operação Subida começa às 13h na Anchieta e Imigrantes O trânsito nas estradas passará a ficar intenso no sentido da capital paulista a partir de hoje. A Ecovias, concessionária que administra as Rodovias Anchieta e Imigrantes, vias de acesso para o litoral, irá iniciar a operação de retorno (subida) a partir de 13 horas. A descida para o litoral passará a ser feita somente pela pista sul da Anchieta. As duas pistas da Imigrantes irão operar no sentido São Paulo. Cerca de 300 mil veículos passaram pelas estradas do sistema até o fim da tarde de ontem. Segundo a Ecovias, por volta das 7h30 foram registrados 43 quilômetros de congestionamento. No início da tarde o trânsito já estava normal, sem pontos de lentidão. A Avenida dos Bandeirantes também apresentou trânsito congestionado no acesso à Rodovia dos Imigrantes. O trecho apresentou 2,4 km de congestionamento, metade do que foi observado em São Paulo no horário. Para evitar complicações no tráfego, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda que os motoristas programem o retorno à capital no intervalo entre as 6 e 14 horas do domingo, dia 4, e das 0 às 6 horas das segunda-feira, dia 5. A Operação Subida da Ecovias será implantada até a madrugada de segunda-feira. As informações são do Jornal da Tarde.