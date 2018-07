Operação subida vai até 21h de quarta

A operação subida 2×8 se estenderá até as 21 horas de amanhã. Serão duas pistas com destino ao litoral e oito liberadas para o retorno dos motoristas à capital, ou seja, as duas pistas da Imigrantes e a pista norte da Anchieta. Uma forma de se manter atualizado sobre a condição do sistema Anchieta-Imigrantes é acessar a o twitter da Ecovias (@_ecovias).

Nas Rodovias Padre Manoel da Nóbrega (Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande e São Vicente), dos Tamoios (São José dos Campos/Caraguatatuba), Manoel Hyppolito Rego (Guarujá/São Sebastião), Rio Santos (São Sebastião/Ubatuba) e Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi/Bertioga), os horários de maior movimentação são das 12h de hoje até as 2h de amanhã e das 7h às 14h de amanhã, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Os paulistanos que foram ao Rio de Janeiro devem evitar o horário das 16h às 20h na Rodovia Presidente Dutra para retornar a São Paulo. A previsão da concessionária CCR Nova Dutra é que passem 6,5 mil veículos por hora na rodovia. Amanhã, o horário de pico será das 7h às 13h, com previsão de 9 mil veículos por hora.

Interior

Nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes, a maior concentração de veículos será entre 14h e 21h de hoje e das 9h às 14h de amanhã. No período do carnaval, a CCR Autoban prevê a circulação de 452 mil veículos.

Hoje, das 14h às 22h, os caminhões com destino a São Paulo pela Rodovia dos Bandeirantes devem utilizar a Anhanguera no trecho do km 48 ao km 23.

No caso da Castelo Branco e Raposo Tavares, o horário de pico será entre 15h e 22h. Já a Rodovia Régis Bittencourt terá maior movimentação hoje, das 12h à meia-noite, e amanhã, das 6h às 21h.