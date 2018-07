Operação Tellus quase pôs vice entre os investigados O Ministério Público do Distrito Federal chegou a preparar a inclusão do governador em exercício, Paulo Octávio (DEM), no rol de investigados da Operação Tellus, que apura suposto esquema de cobrança de propina de empresários interessados em adquirir lotes do governo a preços subsidiados. Como o Estado revelou ontem, a investigação alcançou auxiliares diretos de Paulo Octávio, que à época acumulava a vice-governadoria com o posto de secretário de Desenvolvimento Econômico do DF.