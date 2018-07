Operação Urbana Água Branca começa após 15 anos

Embora um dos principais problemas da área sejam as enchentes, tanto as obras já em execução quanto aquelas prestes a serem iniciadas são intervenções viárias ou em calçadas, nenhuma para melhorar o escoamento de água. A Prefeitura argumenta que as novas calçadas são de peças intertravadas, com capacidade maior de drenagem.

Associações que representam os moradores do bairro criticam a Prefeitura, reclamando principalmente de falta de transparência nas decisões.

Quem passa em frente ao Shopping West Plaza pode ver uma dessas reformas. A calçada da Rua Pedro Machado, sob o Viaduto Antártica, está recebendo o novo material. Segundo o planejamento divulgado pela Prefeitura, a maioria das obras fica na área entre o Memorial da América Latina e a Estação Água Branca da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em uma área de pouco mais de dois quilômetros.

Até fevereiro, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (Siurb) tinha uma lista de 11 obras programadas para o bairro. Atualmente, constam 13 serviços (contando com as três mudanças que já começaram). Entre as novidades, está a criação de uma praça linear entre a Avenida Francisco Matarazzo e a Rua Tagipuru.

As obras em andamento estão orçadas em cerca de R$ 17 milhões. Uma empreiteira foi contratada em julho de 2009 para executar as intervenções. Mas os trabalhos começaram somente há dois meses, segundo os moradores. O prazo do contrato é de 21 meses, mas pode sofrer adendos. Até o momento, a empresa já recebeu cerca de 10% do valor, de acordo com o site de transparência da Prefeitura, que registra o último pagamento feito em fevereiro. As informações são do Jornal da Tarde