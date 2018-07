Operações da PF prendem sete traficantes no RJ Sete pessoas já foram presas na manhã de hoje no Rio de Janeiro durante as duas operações da Polícia Federal deflagradas com o objetivo de prender mais de 70 integrantes de duas quadrilhas especializadas em tráfico de drogas sintéticas. Mais de 200 policiais do Rio de Janeiro, num total de 300 policiais federais, participam das operações denominadas Nocaute e Trilha Albis. A maioria das prisões será no Rio de Janeiro. Em Santa Catarina serão cumpridos oito mandados de prisão, em Brasília serão dois e haverá prisões também em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco.