Operações da PM deixam 5 mortos e 2 feridos no Rio Três incursões da Polícia Militar em favelas do Rio de Janeiro resultaram na morte de cinco supostos traficantes, feriram dois suspeitos e realizaram três prisões, segundo informações da PM. Os cinco suspeitos foram mortos durante tiroteio com policiais por volta das 9h30, na favela conhecida como Gogó da Ema, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os atingidos ainda foram encaminhados ao Hospital Municipal de Belford Roxo, mas não resistiram aos ferimentos. Foram apreendidos cocaína, maconha, um fuzil, uma submetralhadora, um carregador, um revólver calibre 38, sete radiotransmissores e uma granada de fabricação artesanal. Na favela Nova Holanda, em Bonsucesso, três homens foram presos e foram apreendidas uma pistola, uma granada e 11 bombas de fabricação caseira, além de drogas. Outros dois suspeitos ficaram gravemente feridos e foram levados para o Hospital Salgado Filho após tiroteio com policiais militares do 3º Batalhão e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na favela Jacarezinho. Um policial também ficou ferido na mão, por estilhaços de granada. Foi apreendida uma pistola 9 mm.