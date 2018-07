Operações da Polícia Civil prendem traficantes em SP Uma investigação de policiais civis do Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) levou a prisão de um casal de bolivianos acusados de tráfico de drogas, nesta quarta-feira (10), na zona norte de São Paulo. A polícia encontrou na casa dos traficantes, que fica no bairro Mandaqui, mais de 11 kg de cocaína e US$ 32.200, aproximadamente R$ 64.400