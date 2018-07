Operações do Banco do Brasil com Fies atingem R$ 9 bi O Banco do Brasil informou nesta terça-feira que o volume de operações com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) atingiu a marca de R$ 9 bilhões. No total, de acordo com a instituição, são 253 mil estudantes atendidos. Apenas em janeiro, foram realizadas 21.820 operações no BB, um aumento de 50% em relação ao primeiro mês de 2012.