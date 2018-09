Operações já apreenderam 2,5 mil pedras de crack no RJ Pelo menos seis grandes operações policiais fazem cerco ao tráfico de drogas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro desde a manhã de hoje. Segundo balanço parcial, os policiais já apreenderam cerca de 2.587 pedras de crack, mais de 100 quilos de maconha e 600 papelotes de cocaína. As operações acontecem em Manguinhos, Ilha do Governador, Parada de Lucas, São Carlos, Copacabana e Niterói. Policiais de vários batalhões e delegacias participam das ações.