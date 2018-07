Operações policiais deixam sete mortos em Salvador Duas operações policiais em Salvador, na noite de ontem, deixaram sete suspeitos mortos, um ferido e oito presos. Nenhum policial ficou ferido. A maior operação, envolvendo 80 policiais, contra uma quadrilha acusada de tráfico de drogas, assaltos e participação em duas chacinas, ocorreu no bairro periférico em São Caetano. Segundo a polícia, 11 integrantes do grupo estavam reunidos em uma casa quando foram surpreendidos e reagiram. No tiroteio morreram três homens. O ferido foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado. Os sete integrantes restantes, entre eles duas mulheres, foram presos. Foram apreendidos 568 pedras de crack, além de pistolas, duas metralhadoras e duas balanças de precisão. A outra ação, contra assaltantes que tinham como principais vítimas turistas que visitavam o Terreiro do Gantois, envolveu dois batalhões da Polícia Militar. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, ao ser abordado, o grupo de cinco suspeitos reagiu. Quatro deles foram mortos. O outro está preso.