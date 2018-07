Operador da CET-Rio morre atropelado Um operador de trânsito da CET-Rio morreu atropelado na manhã deste domingo, enquanto trabalhava na Autoestrada Lagoa-Barra, próximo ao acesso ao Túnel do Joá, na zona sul do Rio. Sérgio Machado dos Santos estava em cima de um canteiro e orientava os motoristas de caminhão a desviarem do acesso, já que uma operação proíbe a entrada desses veículos no Elevado do Joá.