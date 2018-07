Operador de emergência recebe chamado por fogo em sua própria casa

Após 11 anos trabalhando no serviço de emergências da cidade de Quincy, no Estado americano de Massachussetts, o operador Mark Bowes se acostumou a receber ligações com relatos dos mais diferentes tipos de problemas.

Mas na noite da última sexta-feira, recebeu a ligação mais surpreendente de toda sua carreira - sobre um incêndio na sua própria casa, que divide com os pais.

Uma mulher dizia que a casa e a garagem dos vizinhos estava pegando fogo.

"Perguntei qual o endereço, e quando ela respondeu, pensei: 'É a minha casa!'", relatou Bowes, de 44 anos, à imprensa local.

"Levei um choque. Pensei que ela estivesse brincando", disse ele.

Bowes foi então autorizado pelo chefe a seguir ao local junto com policiais e viu um clarão alaranjado no horizonte ao se aproximar da casa.

Alívio

Ele disse ter sentido um alívio ao ver que seus pais estavam do lado de fora da casa.

Segundo o jornal The Patriot Ledger, de Quincy, o incêndio destruiu a garagem e parte da casa.

Apesar de ter perdido quase tudo o que possuía no incêndio, o operador diz que procura manter o bom humor.

"Estou fazendo piadas com o que aconteceu, porque pelo menos meus pais ainda estão aqui para rir comigo", disse.

Quincy é uma cidade de cerca de 90 mil habitantes próxima a Boston. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.