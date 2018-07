Operador deixa emprego para virar fotógrafo freelance "Não nasci para ser árvore." Com essa frase, o ex-operador de máquinas Oswaldo Henrique Corneti, de 30 anos, justifica sua opção de trocar o trabalho em uma indústria de aço em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, há quase quatro anos, pela profissão de fotógrafo em São Paulo.