Operador tenta suicídio dentro da BM&F A BM&F confirmou que o operador da corretora Itaú Paulo Sergio Silva, de 36 anos, tentou o suicídio nesta segunda-feira, disparando um tiro na região toráxica. "Ele foi socorrido imediatamente no ambulatório da bolsa e transferido para a Santa Casa de São Paulo", acrescentou a BM&F Bovespa em nota à imprensa. O tiro foi disparado pouco após as 15h30, segundo a bolsa. Mais cedo, fontes do mercado relataram que um operador tinha atirado contra si mesmo dentro do pregão. De acordo com as fontes, o incidente ocorreu na roda de negociação de contratos de Depósito Interfinanceiro (DI). (Por Daniela Machado)