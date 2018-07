Operadora de telefonia EE mira 1 milhão de usuários de 4G até final do ano A maior operadora de telefonia móvel da Grã-Bretanha, a EE, está no caminho para chegar a 1 milhão de assinantes no seu serviço 4G até o final do ano, e está dobrando a velocidade de conexão em 10 cidades para incentivar mais pessoas a fazerem a mudança, informou a empresa na terça-feira.