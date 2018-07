Operadora mexicana processa IBM e cobra perdas de US$2,5 bi

No entanto, muitas das alegações do processo, arquivado no tribunal distrital federal de Nova York, não estavam claras. Mas a queixa central refere-se a um contrato que a Iusacell alega que a IBM deturpou para entrar no México.

"Eventos subsequentes à execução do acordo revelaram que a IBM deturpou intencionalmente e ocultou injustamente da Iusacell fatos relevantes tanto antes quanto durante a relação entre as partes", disse a Iusacell na queixa. O processo busca mais de 2,5 bilhões de dólares em indenizações.

Uma porta-voz da IBM não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Por Nate Raymond em Nova York)