Operadoras dizem que vão analisar impacto das regras

Segundo Arlindo de Almeida, presidente da associação, as operadoras dos planos ainda não tiveram tempo de avaliar as regras e chegar a uma posição definitiva sobre as mudanças, por isso não seria possível comentá-las com detalhes.

Almeida disse, por exemplo, que não sabe se todas as operadoras de planos de saúde terão como separar em 90 dias todas as carteiras de aposentados e demitidos para fazer o cálculo de reajuste de forma unificada. Até agora esse cálculo era feito individualmente com cada empresa.

"Temos um técnico atuarial que faz o cálculo dos custos das carteiras de aposentados. Precisamos saber dele se será possível fazer o cálculo dessa forma e se isso não vai gerar um custo muito elevado para as operadoras", afirmou. / F.B.