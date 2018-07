Operadoras dos EUA concordam com nova política para desbloqueio de celulares As maiores operadoras de telefonia móvel dos Estados Unidos se comprometeram na quinta-feira a tornar mais fácil para os usuários o desbloqueio de seus celulares para o uso da rede de rivais, respondendo à pressão de grupos de defesa do consumidor e do maior regulador de comunicações do país.