Operadoras móveis fazem contrato para estádios da Copa das Confederações

A cobertura nos estádios de Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador incluem as redes de quarta-geração (4G), e foram iniciadas em meados de 2012, de acordo com o SindiTelebrasil, que representa as maiores operadoras do país --Telefônica Brasil, Oi, TIM e Claro.

"As prestadoras, agora, estão trabalhando para a instalação da infraestrutura... que permitirá que o sinal da telefonia móvel e da Internet de alta velocidade esteja disponível para os torcedores nesses seis estádios", disse a entidade em nota.

(Texto de Sérgio Spagnuolo, no Rio de Janeiro)