Operadoras terão de bloquear celular em presídios de SP

A liminar será publicada no Diário Oficial do Estado de amanhã, segundo os promotores. As empresas ainda não foram notificadas e terão dez dias para recurso a partir do momento em que receberam a decisão judicial. Cinco promotores (quatro de Ribeirão Preto e um de Cravinhos) assinaram a ação e pediram a liminar, pois acreditam que grande parte dos crimes na região partem de presídios.

"O próprio delegado (José Gonçalves Neto) disse que 70% dos crimes graves de Ribeirão Preto partem dos presídios", disse o promotor Sebastião Sérgio da Silveira. Ele cita que os estabelecimentos prisionais, mesmo que tenham colocado bloqueadores, estes já estariam obsoletos devido às alterações de frequências dos sinais das operadoras de telefonia.

Os promotores disseram que usaram o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Geral de Telefonia e a Leis das Concessões para ajuizar a ação, na última quinta-feira, para solicitarem que as operadoras façam os bloqueios dos celulares. "As operadoras ganham, e muito, e a ação é mais ampla, pois estamos estudando responsabilizar diretores das empresas em casos de vítimas", comentou Silveira.

Com a medida, os sinais terão que ser bloqueados nas penitenciárias de Ribeirão Preto (masculina e feminina) e de Serra Azul e nos Centros de Detenção Provisória (CDPs) das duas cidades. As empresas deverão ser notificadas a partir de amanhã e podem recorrer ao Tribunal de Justiça (TJ), de São Paulo. Caso não revertam a decisão, cada uma terá até 15 dias para fazer o bloqueio nos presídios, sem prejuízos de moradores vizinhos.