Operadores apostam que Obama vencerá McCain nas eleições dos EUA O candidato presidencial democrata Barack Obama ganhará do republicano John McCain nas eleições de novembro, de acordo com as apostas feitas por operadores do mercado na quarta-feira. Os operadores da Intrade, mercado de previsões de Dublin, acreditam que Obama tem 61 por cento de chance de vencer as eleições norte-americanas, contra 35 por cento de McCain. Já os operadores da Iowa Mercados Eletrônicos deram 62 por cento de chance a Obama e 39 por cento para o republicano. As previsões do mercado permitem que os operadores comprem e vendam contratos baseando-se em eventos futuros. Os contratos geralmente são estruturados de maneira que os preços possam ser interpretados como uma chance percentual de que determinado evento ocorra. Os estudos de projeções têm credibilidade comparável às das pesquisas de opinião. Os operadores não tinham tanta certeza sobre quem será o vice de cada candidato. Por volta das 12pm de quarta-feira, os operadores disseram que a rival democrata de Obama, Hillary Clinton, tinha 22 por cento de chance de ser a escolha dele para vice. O senador Jim Webb, ex-secretário da Marinha, ficou logo atrás com 19 por cento. O governador do Novo México, Bill Richardson, ficou com 6 por cento, e o ex-governador da Virgínia, Mark Warner, teve 5,5 por cento de chance de ser vice de Obama. Do lado republicano, os operadores acham que o ex-governador de Massachusetts, Mitt Romney, tem 20 por cento de chance de ser o vice de McCain. O governador do Minesotta, Tim Pawlenty, teve 16 por cento de chance, e o ex-governador do Arkansas, Mike Huckabee, 12 por cento. (Por David Alexander)