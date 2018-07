Operadores de câmbio de Bitcoin são acusados de lavagem de dinheiro

Promotores federais acusaram Charlie Shrem e Robert Faiella, dois operadores cambiais da moeda virtual, por tentar vender 1 milhão de dólares para usuários do mercado negro do site Silk Road, que foi fechado por autoridades em setembro.

De acordo com a acusação, Shrem, presidente-executivo do site de câmbio virtual BitInstant.com, fez a troca de dólares por bitcoins para Faiella, que operava um site de câmbio do submundo sob o nome de BTCKing no Silk Road.

O relatório criminal aponta que o presidente, ao mesmo tempo em que sabia das atividades de Faiella no site, também usava o Silk Road para a compra de drogas.

O caso contra os negociantes pode ser um golpe à crescente comunidade de empresas Bitcoin, já que Shrem é um defensor de alto nível da tecnologia. Além de conduzir o BitInstant, Shrem é o vice-presidente do principal grupo comercial focado na moeda virtual, a Bitcoin Foundation, de acordo com o perfil de Shrem no LinkedIn.

A procuradoria-geral dos EUA afirmou em comunicado que Shrem e Faeialla estão sob custódia e foram acusados de conspirar para a lavagem de dinheiro e operar um negócio não autorizado de transferência monetária.

(Reportagem de Emily Flitter)