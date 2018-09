Operadores relatam disparo de tiro dentro do pregão da BM&F Fontes do mercado relataram que um operador teria atirado contra si mesmo no pregão da BM&F nesta segunda-feira. Procurada, a assessoria da BM&F Bovespa confirmou que ocorreu um incidente no pregão, mas disse que ainda estava apurando os detalhes. Ainda segundo a assessoria, o pregão não foi interrompido. (Texto de Daniela Machado)