Operário acidentado com vergalhão não terá sequelas O operário Francisco Bento Barroso, de 47 anos, que caiu de uma altura de três metros e teve o pescoço atravessado por um vergalhão na tarde de quarta-feira, não ficará com sequelas. O pedaço de ferro passou ao lado da veia jugular e da artéria carótida. Também não atingiu a traqueia, o esôfago nem os nervos que vão para os braços - o que poderia comprometer movimentos. Ele está lúcido, se alimenta, mas ainda não tem previsão de alta do Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio, onde foi operado.