Operário atingido por vergalhão passa bem O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio (Crea-RJ) constatou irregularidades, nesta sexta-feira, na obra em Botafogo (zona sul do Rio) onde um operário foi atingido, na última quarta-feira, por um vergalhão que caiu do quinto andar e perfurou seu crânio. Eduardo Leite, de 24 anos, está internado no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, e passa bem. Segundo os médicos, está lúcido e não apresenta sequelas, mas ainda não há previsão de alta.