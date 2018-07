Operário cai de ponte na zona oeste de São Paulo

De acordo com os bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 7h30, quando o trabalhador caiu de uma altura de 10 metros. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), ele teria caído no canteiro central da Marginal do Tietê, onde foi resgatado por uma equipe do helicóptero Águia.

Ainda não há informação sobre o estado de saúde do operário nem sequer para qual hospital ele foi encaminhado. O resgate não interferiu no tráfego da via, segundo a CET.

Também na manhã desta sexta-feira outro operário caiu de um andaime, em uma obra na Rua Erva prata, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. Não há informação sobre o estado de saúde do ferido.