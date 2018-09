Operário é soterrado em obra na zona norte de SP

Um operário foi soterrado no início da tarde desta quarta-feira, 14, na zona norte de São Paulo. De acordo com as primeiras informações, fornecidas pelo Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom), o acidente aconteceu, por volta das 12h57, na Rua Esperança, bairro do Tremembé. O operário, ainda não identificado, fazia uma obra numa residência e a terra acabou vindo abaixo, deixando-o soterrado. Cinco equipes dos bombeiros estão no local tentando resgatar o homem.