Operário é soterrado por 150 toneladas de grãos de trigo Um silo metálico contendo cerca de 150 toneladas de trigo a granel rompeu e soterrou um operário hoje, em Capão Bonito, no sudoeste paulista. Ele estava ao lado de um caminhão que também ficou coberto pelos grãos do cereal. O homem foi identificado como Nabor Benedito Ramos, de 50 anos. O acidente aconteceu na Cooperativa Agrícola de Capão Bonito. O rompimento ocorreu nas emendas das chapas de aço do silo, causando uma avalanche de grãos. Até as 19 horas, bombeiros e funcionários da cooperativa não tinham conseguido resgatar a vítima. As causas do acidente serão investigadas.